Malore improvviso, Raoul Biagiotti muore a 20 anni

https://corrierefiorentino.corriere.it – Erano passate da pochi minuti le 3 della notte fra sabato e domenica quando il ragazzo si è accasciato all’improvviso dentro al locale della Versilia, in quel momento pieno di persone: emorragia cerebrale. Quel lavoro l’aveva voluto per mantenersi e raggiungere una minima indipendenza economica dalla famiglia. E invece, a soli 20 anni, la vita di Raoul Biagiotti è finita dentro al locale in cui faceva il cameriere: la nota discoteca La Capannina di Franceschi in Versilia, a Forte dei Marmi.

Sabato notte aveva accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra mentre stava lavorando. Rianimato dai sanitari giunti sul posto, era stato trasferito in ospedale a Livorno in gravissime condizioni, ed è qua che nel tardo pomeriggio di domenica si è spento.

Il ragazzo si è accasciato all’improvviso dentro al locale, in quel momento pieno di persone. L’allarme è scattato immediato e sul posto è giunta un’ambulanza col medico, inviata dalla centrale operativa del “118”: Raoul, privo di sensi all’arrivo dei sanitari, è stato rianimato e trasportato prima all’ospedale Versilia, per poi essere trasferito a Livorno, dove la tragedia ha raggiunto il suo epilogo. La causa del decesso sarebbe una emorragia cerebrale.

