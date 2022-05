Macerata, getta la figlia di 4 anni da finestra del terzo piano

E’ stata fermata con l’accusa di tentato omicidio la 40enne di origine indiana che, dopo essersi chiusa in camera con la figlioletta di 4 anni, l’avrebbe gettata da una finestra del terzo piano dello stabile in via Foscolo a Macerata. La misura è scattata dopo le indagini dalla polizia anche in base a testimonianze.

La 40enne, che aveva anche tentato il suicidio, avrebbe agito per il timore del tutto immaginario e infondato, che il papà della bimba si recasse in India con la figlia. La bimba è ricoverata ad Ancona in “prognosi riservata e condizioni stazionarie”. tgcom24.mediaset.it

