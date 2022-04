Covid, Brusaferro: “Aumento dei contagi tra over 70”

Aumentano i contagi covid in Italia tra gli over 70. E’ uno dei dati illustrati dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, commentando, che in un video commenta il monitoraggio sull’epidemia di Covid-19 in Italia. I dati a livello regionale mostrano “una situazione altalenante, con alcune Regioni in lieve decrescita, altre Regioni in leggera crescita”.

“Quando andiamo a guardare i dati per fasce di età – ha spiegato Brusaferro – la situazione è caratterizzata dai più giovani, in particolare 0-9 anni in netta decrescita come numero di casi, mentre altre fasce di età mostrano una crescita. Vanno segnalate, in particolare, le curve in aumento delle fasce di età 70-79 e sopra gli 80 anni”.

Stabili i ricoveri ordinari per Covid e le terapie intensive in Italia. “L’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è sostanzialmente sotto il 4%, i casi rimangono però stabili e i ricoverati” in questi reparti “sono 415 – ha illustrato – Una situazione analoga si coglie anche nelle aree mediche”. I casi Covid ricoverati nei reparti ordinari “rimangono 10.231”, con un tasso di occupazione al 15,6% a livello nazionale. ADNKRONOS

Condividi