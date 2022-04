Università Palermo, borse di studio per studenti ucraini

Università di Palermo: bando per 30 borse di studio per studenti ucraini. L’Università degli Studi di Palermo ha emanato un bando per l’erogazione di trenta borse di studio a favore di studentesse e studenti provenienti dall’Ucraina immatricolati o iscritti anche a singoli insegnamenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo per l’Anno Accademico 2021/2022.

“In questa fase storica il bisogno di pace e di solidarietà è assoluto – commenta il Rettore, Massimo Midiri -. Con l’erogazione di queste borse di studio, a cui si affiancano altre iniziative di sostegno per la popolazione ucraina, il nostro Ateneo, che fa parte di RUniPace, la Rete delle Università italiane per la Pace promossa dalla Conferenza dei Rettori, intende fare la sua parte in questo drammatico momento. Le studentesse e gli studenti ucraini troveranno ad UniPa una cultura della libertà, della vita e dell’accoglienza, uno dei nostri tratti peculiari. Ribadiamo con fermezza l’importanza della pace e la condanna di ogni atto di violenza e di prevaricazione dei diritti umani”. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12 del 30 aprile. (ITALPRESS)

