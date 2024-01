Frode all’Unibo: documenti falsi per borse di studio a studenti stranieri

Una frode sistematica che ha consentito di assegnare a 300 studenti universitari borse di studio per un importo complessivo di circa un milione di euro, in parte finanziate con risorse del PNRR. E’ l’operazione condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna coordinati dalla Procura

Il sistema, ideato da cinque persone di origine asiatica, di cui tre ex studenti dell’ateneo bolognese, prevedeva la falsificazione della documentazione che i connazionali appena iscritti ai corsi universitari dovevano allegare alle istanze per ottenere il sussidio economico da ER.GO, un consolidato sistema fraudolento che ha consentito, a oltre 300 studenti stranieri delle Università dell’Emilia Romagna, di ottenere l’indebita assegnazione di borse di studio per un importo complessivo di circa un milione di euro, in parte finanziate con risorse del PNRR.

Le indagini

Le indagini, effettuate dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano, hanno avuto origine dalle segnalazioni della ER.GO a seguito dei controlli a campione, relativi alle annualità dal 2018 al 2021, svolti dallo stesso Ente regionale sulle numerose domande – circa 25.000 all’anno – inoltrate per l’ottenimento di una borsa di studio.

Dalla contraffazione delle attestazioni consolari relative alla certificazione dei redditi dei nuclei familiari nel paese d’origine (cd. attestazioni ISEE estere), in quanto disconosciute dallo stesso Consolato riportato nei documenti, ai falsi contratti di affitto, all’inserimento dei nominativi degli studenti in atti di locazione già stipulati da affittuari, ignari, per simulare, nei confronti dell’Ente erogatore, il sostenimento delle spese di affitto.

Dai controlli svolti, infatti, sono stati individuati alcuni monolocali di pochi metri quadrati nei quali, dai contratti d’affitto contraffatti, risultavano convivere oltre dieci tra studenti e studentesse, quando in realtà gli stessi venivano ospitati da amici e conoscenti a titolo gratuito.

L’attività illecita, secondo gli inqurenti, si basava sul passaparola all’interno della comunità universitaria e fruttava agli ideatori dai 300 ai 600 euro per ciascuna domanda presentata, a seconda dell’importo della borsa di studio ottenuta. L’attività investigativa in individuato anche un’agenzia immobiliare presumibilmente compiacente.

E' stato così possibile bloccare l'erogazione di finanziamenti per quasi 400 mila euro e ottenere la restituzione, a oggi, di oltre 200 mila euro: "L'iniziativa, che ha consentito di interrompere l'indebita percezione delle borse di studio riservate agli studenti più bisognosi in cerca di sistemazioni abitative regolari, è il risultato della collaborazione in atto tra le istituzioni per la prevenzione e il contrasto delle frodi a danno del bilancio nazionale e comunitario", spiega la Guardia di Finanza "il risultato di servizio si inserisce nell'ambito della partenership interistituzionale, avviata da tempo tra la Guardia di Finanza dell'Emilia-Romagna e l'Agenzia delle Entrate, con la collaborazione delle Università di Bologna, Modena-Reggio Emilia e Ferrara, della Regione Emilia Romagna, di Ergo, Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna, e il Comune di Bologna, al fine di tutelare sia gli studenti, contro il fenomeno degli affitti in nero, sia le casse dell'Erario, contro evasione fiscale e indebite percezioni di contributi. In questo caso, il lavoro sinergico tra Guardia di Finanza e i predetti Enti ha permesso anche di smascherare la rilevante truffa relativa all'elargizione delle borse di studio".