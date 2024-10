Corridoi universitari: arrivati in Italia 65 studenti vincitori di borse di studio

All’aeroporto di Fiumicino è stato accolto il primo gruppo di 65 rifugiate e rifugiati destinatari di borse di studio grazie alla sesta edizione del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees, coordinato da UNHCR, Agenzia Onu per i Rifugiati, cui l’Università di Parma aderisce. Due studentesse arriveranno, nei prossimi giorni, in Ateneo.

Quest’anno 20 studentesse e 45 studenti, frequenteranno, grazie a borse di studio, programmi di laurea magistrale della durata di 2 anni in 37 atenei italiani.

Le borse di studio sono state assegnate a rifugiate e a rifugiati residenti in Kenya, Sud Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe con un processo di selezione degli atenei stessi sulla base del merito accademico e della motivazione in seguito a un bando pubblicato a marzo 2024.

Il programma University Corridors for Refugees è coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, e coinvolge oltre 40 atenei italiani che hanno offerto oltre 250 borse di studio a studentesse e studenti rifugiati negli ultimi sei anni. Attraverso il progetto UNICORE, UNHCR intende far sì che le rifugiate e i rifugiati possano realmente accedere a percorsi di studio e di lavoro in linea con le loro capacità, aspirazioni e talenti senza dover affrontare viaggi pericolosi affidandosi ai trafficanti. […]

