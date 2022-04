Von der Leyen: “fallimento della Russia è solo questione di tempo”

“Il fallimento nazionale della Russia è solo questione di tempo”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco ‘Bild’. “Le sanzioni ogni settimana si fanno strada più a fondo nell’economia russa: le esportazioni verso la Russia sono crollate del 70%. Settecento aerei russi hanno perso la licenza per mancanza di pezzi di ricambio e aggiornamenti software. Centinaia di grandi aziende e migliaia di esperti stanno voltando le spalle al Paese”, ha detto von der Leyen, riferendo che “secondo le attuali previsioni, il prodotto interno lordo in Russia crollerà dell’11%”. “Con questa guerra – ha osservato la presidente della Commissione europea – Putin sta distruggendo anche il suo stesso Paese e il futuro del suo popolo”.

SANZIONI – A proposito del sesto pacchetto di sanzioni Ue alla Russia, “stiamo attualmente sviluppando meccanismi intelligenti in modo che il petrolio possa essere incluso anche nella prossima fase delle sanzioni”, ha dichiarato.

“L’obiettivo primario è ridurre le entrate di Putin. Ma il petrolio è scambiato a livello globale. Quello che non dovrebbe accadere è che Putin applichi prezzi ancora più alti su altri mercati per forniture che altrimenti vanno all’Unione europea”, ha spiegato von der Leyen, aggiungendo che tra i bersagli delle nuove sanzioni ci sarà ancora il settore bancario, “in particolare a Sberbank, che da sola rappresenta il 37% del settore bancario russo”. ADNKRONOS

