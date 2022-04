Nuoto Master in lutto: arresto cardiaco, morta Maria Sofia Paparo

Collaboratrice Swim4Life Magazine, prima atleta del Master Team Speedo, vera e instancabile sportiva . “Siamo sconvolti nell’apprendere e divulgare la terribile notizia della perdita di Maria Sofia Paparo, scomparsa alla prematura età di 27 anni a causa di un arresto cardiaco. Nell’ultimo anno aveva cambiato completamente vita, trasferendosi per amore. Lo scorso 13 marzo aveva dato promessa di matrimonio”. Lo scrive www.swim4lifemagazine.it

Tra una settimana, Maria Sofia Paparo avrebbe compiuto 28 anni

Ragazza straordinaria, intelligente, sensibile e sempre molto disponibile, è conosciuta da tanti proprio per le sue immense qualità umane. Sempre molto attiva nella sua vita, era una vera e propria sportiva, atleta eclittica che non si è mai posta limiti, arrivando a partecipare alla Capri – Napoli in staffetta. È stata insieme ad altri quattro atleti la prima a far parte dello storico Master Team Speedo nato nel 2019 per la rima volta in Italia.

Condividi