Chi gestisce l’esodo ucraino

dal canale youtube Lafinanzasulweb – prima puntata del focus settimanale “Parole in Libertà – L’aperitivo di Blondet”. La situazione ucraina sarà al centro delle argomentazioni con particolare attenzione alla composizione attuale della popolazione, l’assetto politico, religioso collegato ai valori di riferimento.

Esodo ucraino

Altro fenomeno preoccupante per i paesi europei è l’immigrazione proveniente da quel paese. Qualche organo di stampa francese e tedesco segnala un aumento di atti criminali coincidente con l’accoglienza dei profughi in fuga. In Italia, stante l’allineamento pressoché totale dei principali organi d’informazione, non se ne parla. Una cosa è certa: l’Italia in questa vicenda ha tutto da perdere, un frangente analogo all’ingresso nell’unione europea.

Condividi