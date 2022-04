Zelensky: “Onu agisca per la pace in Ucraina o si sciolga”

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è intervenuto in video collegamento con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per parlare delle stragi dei civili. (Leggi: Ucraina, chi uccide i civili? I miliziani del regime Zelensky)

“Dov’è il Consiglio di sicurezza dell’Onu? Dov’è la pace? Dove sono le garanzie che le Nazioni Unite devono dare? Bisogna che ogni aggressore venga fermato per arrivare alla pace”, ha esordito Zelensky in video conferenza.

“Onu agisca per la pace in Ucraina o si sciolga”

"Daremo massimo accesso ai giornalisti, alle associazioni internazionali, siamo nel 2022 e abbiamo mezzi per mostrare al mondo quello che succede nel nostro Paese. Così riusciremo a dimostrare chi sono i colpevoli e i peggiori criminali di guerra del mondo saranno puniti", ha dichiarato Zelensky. "L'Onu deve agire per la pace in Ucraina. Altrimenti le opzioni sono o rimuovere la Russia dal Consiglio o dissolvere le Nazioni Unite, e credo che questa ultima opzione non piaccia a nessuno".

