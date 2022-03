Si accascia per un malore, 25enne aggredito dal suo Pitbull

L’episodio è scaturito da un improvviso malore del ragazzo – 25 anni, di Udine – che probabilmente l’animale ha interpretato come un gesto aggressivo.

UDINE – Due giovani sono stati aggrediti e feriti da un pitbull a Udine, in via Pirona. A quanto si apprende, il cane ha aggredito in maniera più grave il suo proprietario (che è stato intubato) provocando invece ferite più lievi al secondo. Entrambi sono stati portati in Pronto soccorso: il giovane in condizioni più serie è stato trasferito d’urgenza in Terapia intensiva. Lo scrive www.ilgazzettino.it

Il ragazzo gravemente ferito dal pitbull è il proprietario

L’episodio è scaturito da un improvviso malore del ragazzo – 25 anni, di Udine – che probabilmente l’animale ha interpretato come un gesto aggressivo. Quando il giovane si è accasciato a terra, la sua compagna – 20 anni – si è chinata su di lui tentando di prestargli soccorso. È stato allora che il pitbull si è avventato sul ragazzo, mordendogli il collo e la faccia. Il venticinquenne si trova ora intubato nell’ospedale di Udine, in pericolo di vita. La ragazza è stata invece ferita alle mani.

Una terza persona, un vicino di casa che ha assistito alla scena, è uscito per tentare di liberare i due ragazzi dal cane e ha riportato delle lievi ferite alle mani che fortunatamente non hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Condividi