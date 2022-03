Burioni: quanto guadagno in TV sono fatti miei

Spera ancora nel dialogo con i no-vax? “Le do la risposta a cui credo, che è quella che mi amareggia di più. Non ci può essere alcun dialogo ormai. Essere no-vax, alla luce di quanto sappiamo dei vaccini, è una scelta irrazionale. Impossibile convincere con le armi della ragione chi fa scelte irrazionali. Anche il tifo calcistico è irrazionale. Io sono tifoso della Lazio: secondo lei qualcuno, ragionando con me, potrebbe portarmi a tifare per una squadra che vince di più, tipo la Juventus?”. Così il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’.

Hanno scritto che guadagna cifre stratosferiche andando ospite a ‘Che tempo che fa’. Nei giorni scorsi sulla stampa sono comparsi presunti tariffari per le comparsate in tv degli esperti, che andrebbero da poche centinaia ad alcune migliaia di euro a puntata. “Nessuno ha scritto le cifre esatte e comunque sono fatti miei e dell’agenzia dell’Entrate. Vuol sapere la cosa che mi colpisce di più delle polemiche sui compensi?, replica Burioni.

“In Italia se uno vince dieci milioni al Superenalotto, cioè senza avere alcun merito, la gente è felice per lui. I soldi guadagnati mettendo a frutto anni di studio e di lavoro, quelli no, a tanti danno fastidio”, avverte. Si è chiesto perché? “Invidia, credo. Al Superenalotto hanno l’ambizione di poter vincere tutti. Lo studio e la fatica sono un’altra cosa, evidentemente”, rimarca.

Tratto da www.today.it

