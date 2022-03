Turisti russi via dall’Italia: a rischio oltre 980 milioni di euro

Ogni anno invadono le piazze italiane garantendo un notevole giro di affari che dopo l’invasione dell’Ucraina potrebbe venire improvvisamente a mancare. Stiamo parlando deituristi russi, che in passato hanno premiato con entusiasmo le bellezze nostrane.

Le telecamere di “Zona Bianca” sono andate a Forte dei Marmi, il quartier generale per eccellenza di chi ogni anno spende migliaia di euro in ville, shopping e servizi extra-lusso. Basti pensare alla residenza da 8 milioni di euro di Oleg Tinkov, trasformata in un albergo che offre cinema, zona spa e uno yacht a disposizione degli ospiti, per una richiesta che parte dai 69mila euro a settimana. Ville simili, nel periodo estivo, possono richiedere anche un affitto da oltre 100mila euro mensili, per non parlare delle cene esclusive e dello shopping.

Una spesa messa già a dura prova dal Covid_19, prima del quale la spesa superava i 980 milioni di euro. Con le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina, però, tutto questo non sembra più possibile. tgcom24.mediaset.it

