Roma, ipotesi Fontana di Trevi a pagamento per i turisti

Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerÃ due euro. Il ticket per accedere al monumento, il secondo piÃ¹ visitato della Capitale dopo il Colosseo, sarÃ previsto per i turisti ma non per i residenti a Roma, per i quali l’accesso continuerÃ a essere gratuito.

Il nuovo assetto prevederÃ due corsie, una per i turisti e una per i romani, delimitati da paletti di ottone e ci sarÃ la possibilitÃ di pagare con la carta di credito. La scelta, spiega il Corriere della Sera, Ã¨ stata caldeggiata dall’assessore al Turismo e grandi eventi Alessandro Onorato e sposata dall’amministrazione e ha come obiettivo la salvaguardia della fontana.

L’introduzione di un ticket per la Fontana di Trevi potrebbe rappresentare per le casse comunali di Roma un tesoretto da 20 milioni di euro, considerato che nei primi 6 mesi del 2026 il monumento Ã¨ stato visitato da oltre 5,3 milioni di turisti, piÃ¹ del Pantheon nell’intero 2024.

“In merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sull’ipotesi di introdurre un contributo di accesso alla Fontana di Trevi, si precisa che si tratta solo di una ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina, come Ã¨ noto, sta ragionando da tempo. Tuttavia, a oggi, non sono state decise date, nÃ¨ sono state prese decisioni in merito”. Ãˆ quanto precisano fonti del Campidoglio.

www.iltempo.it