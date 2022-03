Cosenza Calcio: Gabriele Gori deve fermarsi, ha la miocardite

Gabriele Gori deve fermarsi. Lo comunica il Cosenza, la squadra nella quale milita in prestito, che parla di lieve miocardite. Ecco il comunicato:

La Società Cosenza Calcio informa che al tesserato Gabriele Gori, fermato in seguito all’esito degli esami specifici previsti dopo la negativizzazione da Covid 19, è stata confermata una lieve miocardite che lo rende indisponibile. Il calciatore è sottoposto ad esami strumentali periodici finalizzati a monitorarne le condizioni in attesa di un esito positivo e, dunque, sarà indisponibile ancora per alcune settimane. Gabriele sarà presente domani in tribuna al Marulla per assistere alla gara dei rossoblù con il Lecce. www.violanews.com

