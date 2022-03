Cingolani: “Aumento prezzo dei carburanti è una truffa ai cittadini”

L’aumento vertiginoso del prezzo dei carburanti che negli ultimi giorni è stato registrato in Italia è “ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi” che vengono addebitati alla situazione in Ucraina.

A sostenerlo è il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, secondo il quale la crescita dei prezzi “non è correlata alla realtà dei fatti, è una spirale speculativa su cui guadagnano in pochi”. E si tratta, secondo il ministro, di “una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”. tgcom24.mediaset.it

