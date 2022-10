Crisi carburante, Francia: oltre 20% delle pompe a secco

di Giuseppina Perlasca – https://scenarieconomici.it – Gli scioperi nelle raffinerie francesi stanno mettendo il ginocchio il paese, ma Macron dice di far finta di niente e di non lasciarsi prendere dal panico. Peccato che, come potete vedere dalla mappa sottostante, oltre il 20’% delle pompe di carburanti in Francia è a secco, moltissime stazioni sono completamente chiuse e soprattutto nel Nord del paese la situazione stia diventando drammatica.

La mappa mostra in giallo le stazioni parzialmente sfornite , in rosso quelle completamente chiuse 8dal sito penurie.mon-essence.fr) – Ci sono vaste aree ormai senza carburante, ma tranquilli, cugini francesi, va tutto bene, niente panico!!

“Niente panico”, ha dichiarato venerdì (7 ottobre) il presidente Emmanuel Macron, invitando il popolo francese “a calmarsi” di fronte alla carenza di carburante osservata in alcune regioni. Il presidente francese ha esortato alla “responsabilità” i dipendenti del gruppo TotalEnergies, nonostante le “legittime richieste salariali”.

“Conosco la preoccupazione di molti nostri connazionali” per il carburante. “Voglio davvero mandare un messaggio qui (…) invitando alla calma”, ha detto in una conferenza stampa dopo un vertice europeo informale a Praga. “Chiedo inoltre a tutti di essere responsabili. (…) Tutte le richieste salariali sono legittime, ma non devono impedire alle persone di vivere e muoversi”.

Perfetto, ottimo, ma se le domande salariali sono legittime, perché non vengono soddisfatte ponendo fine a questa crisi che sta spaccando il paese?

Il governo chiede anche alle aziende di fare uno sforzo, ma, a quanto pare, queste non hanno molta intenzione di darla vinta ai manifestanti, altrimenti la situazione di crisi si sarebbe già conclusa da tempo. Macron non ha la credibilità per fare altre promesse o chiudere le trattative e quindi si va avanti per esaurimento, con le grandi raffinerie Exxon e Total bloccate. Ad avere la peggio , intanto, sono i francesi.

