Meloni ricevuta da Mattarella ribadisce: sostegno a Kiev

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al centro del colloquio – riferisce una nota – il conflitto in Ucraina scatenato dalla Federazione Russa. Il presidente di FdI – viene spiegato – ha espresso preoccupazione sulla necessità di intervenire tempestivamente per mettere in piedi ogni possibile misura a sostegno delle imprese e delle famiglie per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia e l’impatto negativo delle sanzioni comminate alla Federazione Russa.

In particolare, Meloni ha auspicato che l’Italia si faccia promotrice a livello internazionale di iniziative volte ad istituire meccanismi di condivisione per far fronte alle conseguenze sui sistemi economici e finanziari.

Sostegno a Kiev

Nel colloquio con il capo dello Stato, Giorgia Meloni ha ribadito la necessità del sostegno a Kiev per l’ingiustificata aggressione russa e l’importanza del rispetto, da parte dell’Italia, del sistema di alleanze del blocco occidentale di cui fa pienamente parte, riferisce ancora la nota del partito.

Leggi anche

► Sottosegretaria Usa ammette: “In Ucraina strutture di ricerca biologica”

► Ucraina, Mosca: “Gli Usa finanziano ricerche per sviluppare armi biologiche, sono stati condotti anche esperimenti con campioni di Coronavirus di pipistrello”

Il presidente di Fratelli d’Italia ha ribadito – si aggiunge – la necessità per la comunità internazionale di continuare a lavorare in modo compatto per scongiurare un’estensione del conflitto e arrivare quanto prima alla cessazione delle ostilità.Il presidente di FdI ha confermato, infine, il pieno sostegno del partito, pur nella sua veste di opposizione, al lavoro delle Istituzioni italiane nel contesto internazionale. (askanews)

Condividi