Governo, Letta: ‘molta preoccupazione nella UE’

Roma, 18 ott. (askanews) – In Ue “la preoccupazione è molto forte per gli impatti sugli equilibri del Consiglio Europeo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante una assemblea con i senatori Dem.”Sono stato al congresso di Berlino del Pse” dove “l’Italia è stata al centro dell’attenzione di tutti” ha raccontato Letta.

“Ho partecipato e sono stato coinvolto in tutti i momenti, compresi quelli più ristretti con solo i Primi Ministri. Si sono testimoniate tutte le preoccupazioni e tutta la difficoltà a capire cosa stesse succedendo in Italia” ha spiegato Letta.

► Premier polacco critica la UE: “bestia transnazionale senza valori. L’Europa dovrebbe essere liberata e messa al sicuro dai suoi becchini burocrati”

Non si deve più ripetere un caso-La Russa, serve una “opposizione forte” e non “di comodo”. Lo ha detto Enrico Letta parlando ai senatori del Pd. “Il Governo parte con una leaderhsip molto marcata, quella di Meloni, che ha trattato in maniera anche brutale i suoi alleati e mostrato chi comanda. Penso che questo sarà uno dei punti distintivi della fase che ci attende. Dobbiamo impostare da subito un’opposizione molto netta e molto alternativa, senza farsi spaventare dal fatto che l’atteggiamento di Meloni è quello di chi vuole influenzare anche come l’opposizione fa l’opposizione”.

“Noi – ha aggiunto – non dobbiamo essere un’opposizione di comodo, ma anzi un’opposizione forte e importante. Per farlo, dobbiamo fare l’opposto di quanto successo giovedì: opposizioni divise che si vendono per un piatto di lenticchie. Questo è quello che vuole la maggioranza e ha un impatto devastante sull’opinione pubblica. So che il nostro gruppo è al di sopra di ogni sospetto e vi chiedo di ribadirlo in tutte le uscite pubbliche”.

Condividi