Imperia, sequestrato yacht dell’oligarca russo Alexey Mordashov

Porto di Imperia: sequestrato lo yacht dell’oligarca russo Alexey Mordashov- Blitz della Guardia di Finanza nel porto turistico di Imperia. Obiettivo delle Fiamme Gialle il sequestro dello yacht “Lady M” dell’oligarca russo Mordashov. Si tratta del primo provvedimento disposto dal Comitato di sicurezza finanziaria nei confronti di beni di oligarchi russi in Italia.

I finanzieri della Sezione Operativa Navale e del Nucleo di polizia economica finanziaria sono saliti a bordo dell’imbarcazione nel tardo pomeriggio per la notifica del provvedimento di sequestro disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle sanzioni nei confronti della Russia per il conflitto in Ucraina.

Alexey Mordashov, 56 anni, titolare del pacchetto di maggioranza di Severstal, società che opera nel settore energia, metalli e miniere, co-proprietario della Rossiya Bank, figura nella black list degli oligarchi russi considerati vicini a Vladimir Putin e, dunque, destinatari di sanzioni patrimoniali. Ha un patrimonio stimato di 23 miliardi di dollari.

Lo yacht del magnate russo vale, secondo le stime, circa 65 milioni di dollari, ed è ormeggiato a Imperia dall’8 novembre 2021. www.imperiapost.it

Alexey Mordashov insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Nel 2009, Alexey Mordashov è stato insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica

Italiana (OMRI), con una cerimonia ufficiale che si è tenuta nella residenza dell’ambasciatore

italiano a Mosca.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) è stato istituito nel 1951. E’ il più alto

riconoscimento in Italia ed è assegnato per importanti servigi resi alla nazione nel campo della

letteratura, delle arti, dell’economia, così come per attività sociali, filantropiche ed umanitarie. Il

Consiglio dell’Ordine è composto da un Cancelliere e da altri 16 membri. E’ presieduto dal

Presidente della Repubblica Italiana.

Durante la cerimonia Mordashov ha ringraziato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica

Italiana e Vittorio Claudio Surdo, l’ambasciatore italiano in Russia.

