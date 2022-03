Milano, carte di credito azzerate: turisti russi bloccati negli hotel

Turisti russi bloccati negli hotel Milano, con carta di credito inutilizzabile

Usciti dalle sfilate, i turisti russi accorsi a Milano la scorsa settimana per seguire la moda, da domenica si sono ritrovati improvvisamente con le carte di credito azzerate e i conti degli alberghi da pagare. Le sanzioni imposte dall’Europa alla Russia per l’invasione dell’Ucraina – scrive il quotidiano la Stampa – hanno colpito anche chi era a Milano per la settimana della moda.

Per gli alberghi del centro, il mercato russo è tra quelli più importanti, ma il blocco delle carte di credito vale anche per gli ucraini. Preoccupazione pure per molte le aziende che esportano nel Paese di Putin, in particolare le imprese di mobili e arredi della Brianza, visto che vengono meno gli importanti affari con il florido mercato russo. affaritaliani.it

► Di Maio: “stiamo facendo collassare l’economia russa”

Condividi