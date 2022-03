Di Maio: “stiamo facendo collassare l’economia russa”

L’Italia rischia di entrare in guerra? “Se noi interveniamo in maniera compatta come Unione Europea e facciamo quello che ci viene chiesto di fare, l’Italia non sarà in guerra. L’Unione Europea compatta è la più grande potenza mondiale di pace“.

”stiamo facendo collassare l’economia russa”

“Con le sanzioni stiamo facendo collassare l’economia russa. Il rublo ha perso il 30% e la borsa di Mosca è chiusa da due giorni. Questo significa evitare una guerra che possa colpire il resto dell’Europa. L’Italia è impegnata per la pace, è Putin che vuole la guerra”.

“Sono animalista. Penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso e sicuramente quello atroce è lui. E ora sta pagando uno scotto enorme” dice il ministro degli Esteri Di Maio rispondendo a una domanda di Giovanni Floris che citando il proverbio ‘quando picchi il cane lasciati la porta della stalla aperta dietro’ perché poi gli devi lasciare l’opportunità scappare chiedeva al ministro quale è l’occasione che viene data al presidente della Federazione russa Vladimir Putin.

Le reazioni scomposte di Putin, aggiunge il ministro, “ne segnalano il nervosismo e dobbiamo continuare così e comincerà ad arretrare. Gli ucraini sono una resistenza europea. Poi se prende l’Ucraina poi Putin comincerà con un altro Paese del continente e continuerà a far dilagare la violenza”. ADNKRONOS

