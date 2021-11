Il pass sanitario per i cittadini over 65 in Francia sarà rilasciato o esteso soltanto se sarà effettuato il richiamo del vaccino anti-Covid. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron. “A partire dal 15 dicembre bisognerà fornire la prova del richiamo per prolungare la validità del pass sanitario”, ha detto invitando a “vaccinarsi per proteggersi”. askanews

