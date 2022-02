Ucraina, Meloni: sostegno a Draghi, siamo schierati con l’occidente senza ambiguità

Orlando, 25 febbraio 2022 – “FdI in Aula ha ribadito la sua posizione di opposizione seria e patriottica. Abbiamo garantito il nostro sostegno a Draghi per gli interventi che riguardano la difesa di Kiev e per ciò che riguarda l’aumento del costo dell’energia. Siamo schierati con l’occidente senza ambiguità, come dimostra anche la nostra presenza alla convention dei conservatori americani in queste ore”.

Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dagli Stati Uniti dove parteciperà al Cpac 2022. Fonte: Agenzia Vista

