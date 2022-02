Strappa i vestiti a una modella e tenta di rapinarla, arrestato marocchino

Milano – Un trentacinquenne marocchino e’ stato arrestato in flagranza dalla polizia locale per la tentata rapina ai danni di una giovane modella avvenuta lunedi’ sera in zona Porta Venezia a Milano. Stando al racconto della vittima, in citta’ per la settimana della moda, intorno alle 20.50 mentre passeggiava in via Tadino e’ stata aggredita da un esagitato. In suo soccorso sono intervenuti due amiche e il fidanzato di una di queste che sono riuscite ad allontanare l’aggressore. Poco dopo si e’ ripresentato in compagnia di un conoscente.

Porta Venezia: il 35enne ha strappato i vestiti alla modella

Il trentacinquenne, con una pietra in mano, ha attaccato la ragazza. Le ha strappato i vestiti, l’ha scaraventata contro un muro e l’ha colpita allo zigomo. Durante l’assalto ha provato a infilare le mani nella tasca posteriore dei pantaloni per prendere il cellulare che aveva notato durante la prima aggressione. Il secondo uomo, invece, si e’ lanciato su una delle amiche e l’ha spinta a terra.

Arrestato marocchino

Le urla delle quattro vittime hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale in servizio per i controlli in zona Porta Venezia con a bordo tre agenti, che sono subito intervenuti: il primo aggressore, ancora concentrato nella lotta, e’ stato bloccato, mentre il secondo e’ riescito a darsi alla fuga. Il trentacinquenne e’ risultato privo di documenti e incensurato ed e’ stato portato a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida. https://www.affaritaliani.it

