In esclusiva su Visione Tv la storia della povera Katia Spataro, ragazzina morta dopo un lungo calvario iniziato dopo l’inoculazione del siero Pfizer. “Mia nipote si è trascinata strani dolori al petto per mesi, per poi morire improvvisamente. Chiediamo di sapere se è morta a causa di una miocardite non riconosciuta né curata”

Katia Spataro è morta all’età di 14 anni durante il sonno. Si è coricata e non si è più svegliata.

