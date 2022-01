Rissa nel centro di accoglienza, migrante accoltellato

Roma – Una rissa è scoppiata ieri sera in un centro di accoglienza migranti in via Aristide Staderini, nel quartiere Prenestino. Per motivi ancora da accertare uno degli ospiti avrebbe accoltellato un altro straniero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al Policlinico Casilino dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Rissa nel centro di accoglienza, un arresto

I carabinieri hanno arrestato l’aggressore per tentato omicidio e proceduto al sequestro del coltello. Ora si trova in carcere in attesa della convalida. https://tg24.sky.it

