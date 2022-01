Covid, New York: poliziotti non inoculati saranno licenziati

NEW YORK, 31 GEN – Il dipartimento di polizia di New York ribadisce le maniere forti in fatto di vaccinazioni anti-Covid e dall’11 febbraio comincerà a licenziare gli agenti che non hanno fornito prova della seconda dose oppure si sono messi in aspettativa senza paga dopo il rifiuto di rispettare l’obbligo scattato lo scorso ottobre.

La misura non riguarda i 5 mila poliziotti che hanno chiesto l’esenzione per motivi religiosi o medici. E’ consentito loro di restare in servizio con la condizione di effettuare tamponi settimanali. Esclusi anche coloro che sono ancora in attesa di un esito sull’esenzione. Non è stato inoltre reso noto il numero di agenti che rischiano il licenziamento dall’11 febbraio. (ANSA).

Condividi