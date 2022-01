Malore improvviso, il 29enne Francesco Foglia trovato morto in casa

STIENTA – Sgomento e incredulità, a Stienta, per la scomparsa improvvisa di Francesco Foglia. Il ragazzo, di soli 29 anni, è stato ritrovato senza vita giovedì nell’abitazione di via Roma. Un malore fulminante che purtroppo non gli ha lasciato scampo: è stato avvisato anche il magistrato di turno, ma il corpo è già stato restituito ai familiari per i funerali.

Francesco Foglia si era trasferito la scorsa estate in Polesine. Era originario di Ferrara, dove lavorava come dipendente alla Zuffellato Technologies, ditta che progetta software e altri servizi per le aziende.

A ottobre avrebbe compiuto trent’anni, aveva tutta la vita davanti, ma un tragico destino se l’è portato via troppo presto. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro, insospettiti dall’assenza di Francesco. Prima sono stati contattati i familiari, che hanno provato a raggiungere telefonicamente il giovane. Francesco, a quelle chiamate, non ha risposto. Sono stati avvisati i carabinieri di Stienta, che si sono precipitati a casa del ragazzo, ma il cuore del 29enne aveva già smesso di battere.

