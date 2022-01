di Armando Manocchia – Messaggio ai cosiddetti parlamentari della pseudo Repubblica Italiana

“Avrei voluto vedere se fosse toccata a voi la stessa sorte di Sara Cunial di non poter esprimere legittimamente il proprio mandato parlamentare e l’esercizio democratico di voto per eleggere il Presidente della Repubblica.

È questa la democrazia che intendete voi e di cui vi riempite la bocca?

È questo che vi hanno autorizzato a fare i vostri elettori?

Non credo proprio.

Ma davvero non vi sentite appartenenti a una cloaca di yes man, al servizio dei criminali mondialisti, che vi usano come marionette?

Vi rammento che è finita la moda di fare i parlamentari a vita. Presto tornerete con i piedi per terra e molti di voi anche con il culo per terra perché finora mangiavate pane a tradimento, incapaci e scappati di casa.”

Armando Manocchia

