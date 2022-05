Sara Cunial provoca alla Camera, denuncia tagliente su sieri e guerra

Usa l’arma del sarcasmo, immediato e pungente, il deputato Sara Cunial. Tornata a prendere la parola alla Camera, l’Onorevole è intervenuta in sede di dichiarazioni di voto sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’ epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

