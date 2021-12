Calabria: Agostino Miozzo nominato consulente per la sanità

CATANZARO, 29 DIC – Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha nominato con proprio decreto Agostino Miozzo consulente della Giunta regionale in materia sanitaria e di Protezione Civile. Medico e dirigente pubblico, Miozzo dal 5 febbraio 2020 al 15 marzo 2021 ha ricoperto il ruolo di componente del Comitato tecnico scientifico costituito per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid 19 svolgendo le funzioni di coordinatore.

Agostino Miozzo, in Calabria, su incarico del presidente Occhiuto e della Giunta regionale si occuperà dei temi riguardanti “il supporto strategico nella riorganizzazione del sistema regionale di emergenza urgenza, il supporto strategico nell’implementazione sul territorio regionale di protocolli innovativi di intervento sanitario a distanza (telemedicina) e del supporto strategico relativo alle attività di contrasto all’emergenza pandemica derivante dalla diffusione del covid-19, anche in ambiente scolastico oltre che del supporto strategico nelle attività di potenziamento del sistema regionale di protezione civile”. In precedenza ha svolto il ruolo di coordinatore dell’Ufficio promozione e integrazione del servizio nazionale della Protezione civile. (ANSA).

curriculum di Agostino Miozzo

– ex Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

– ginecologo ‘perfezionato’ in Zimbabwe

– coordinatore di iniziative per la terza Eta’

– curatore di corsi di formazione per volontari di Emergency

