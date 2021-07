Sindaco Londra: lotteria biglietti finale di Wembley per chi si vaccina

In tempi dove tifare le nazionali agli Europei è un momento di felicità, unità e svago allora il sindaco di Londra Sadiq Khan mette in palio i biglietti della finale per spingere gli inglesi a vaccinarsi.

Lotteria biglietti finale di Wembley

Chi riceverà la prima dose del vaccino contro il Covid o prenota un appuntamento prima di giovedì potrà partecipare a una lotteria di biglietti per vedere la finale a Wembley e in una zona attrezzata per i tifosi a Trafalgar Square. La sfida è incoraggiare i più giovani a vaccinarsi contro il Covid e frenare la diffusione della variante Delta nel Regno Unito.

Il sorteggio, che si terrà online, offrirà’ 50 biglietti per seguire la finale in diretta da un’area riservata ai tifosi a Trafalgar Square, nel cuore di Londra, oltre a un doppio biglietto per assistere alla partita allo stadio di Wembley. Doppia partita dunque ma se nel campo di Wembley si può dire vinca il migliore magari soffrendo ai rigori, nell’altra la vittoria deve essere una sola: la vita. Non ci sono secondi posti. www.rainews.it

