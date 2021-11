Speranza: “chi si vaccina aiuta il Paese”

“Spero ci siano spazi per convincere le persone, anche irrigidendo le misure per il rilascio del Green pass”, ha detto Waleri Ricciardi, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, nella trasmissione ‘The Breakfast Club’ di Radio Capital. “Noi ora lo rilasciamo seguendo indicazioni elaborate in Europa quando la variante Delta non era ancora dominante”, ha aggiunto, osservando inoltre che “la prossima settimana cresceranno i casi, proprio perché la variante Delta è molto più contagiosa. Un infetto ora contagia sei o sette persone. Dobbiamo aumentare il numero dei vaccinati”.

Chi si vaccina aiuta il Paese

“Ogni persona che si vaccina è uno scudo in più. Anche chi si è fatta la prima dose ieri si sta aiutando il paese. E’ un pezzo di protezione che ci serve“, ha detto il ministro Speranza intervenendo al congresso dell’ordine dei medici.

Per Speranza “se oggi possiamo rivendicare di avere dati migliori degli altri paesi è proprio perchè si è fatto questo sforzo che però deve essere considerato un punto di partenza, non di arrivo”. E conclude: “nel nostro futuro dobbiamo tenere presente due cose: un forte lavoro sulla pandemia e l’accelerazione della campagna vaccinale, terze dosi ma anche sulle prime”. ANSA

Virus, Roberto Speranza ha mentito in Parlamento#Fuoridalcoro pic.twitter.com/PdqN1ZxrBv — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 16, 2021

Condividi