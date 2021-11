Covid: in Germania tornano i test gratis per tutti

BERLINO, 08 NOV – In Germania presto tornerà la possibilità di testarsi gratuitamente contro il Covid per tutti. È il provvedimento a cui si è detto favorevole il ministero della Salute in accordo con i partiti del cosiddetto “semaforo”, che lavorano alla formazione di una coalizione per il futuro governo di Spd, Verdi e Fdp.

Secondo il direttore generale del gruppo parlamentare dei liberali, Marco Buschmann, inoltre, i tre partiti vorrebbero inserire la regole del cosiddetto “3 G” sul posto di lavoro, rendendo quindi necessario per il lavoratore dimostrare di essere vaccinato, guarito o in possesso di un test negativo.

I liberali sarebbero inoltre contrari a un nuovo incontro delle regioni con l’attuale governo uscente (chiesto a gran voce dai governatori di Baviera e Sassonia) e assicurano che alla fine del cosiddetto stato di emergenza pandemico – il parlamento non dovrebbe prorogarlo il 25 novembre lasciandolo scadere – non vi sarà alcun vuoto legislativo.

La Repubblica federale è alle prese con un’esplosione di contagi e oggi si è registrato un record dell’indice settimanale dei casi positivi su 100 mila abitanti, salito a 201,1; ma in alcuni distretti è arrivato a toccare quota 1000. Inoltre preoccupa l’allarme lanciato da diverse regioni sul sovraccarico delle strutture sanitarie (come in Sassonia, Turingia, e Baviera, dove si sta per arrivare al semaforo rosso). (ANSA).

