Inaffidabilita’ della PCR. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 11 settembre 2024

Inaffidabilita’ della PCR

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 11 settembre 2024

Il test PCR è l’esame usato per diagnosticare la presenza di un’infezione in corso da SARS-CoV-2 prelevando un campione di cellule dal tratto respiratorio superiore tramite tampone nasofaringeo. Quanto è affidabile?

Secondo uno studio approfondito, eseguito già nel 2020, non solo sarebbe inaffidabile, ma addirittura improponibile!

OSPITI di Armando Manocchia:

dott. Fabio Franchi,

ingegnere Roberto Serpieri,

l’avvocato Andrea Oddo.

