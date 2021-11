Covid, Rsa Aosta: anziani vaccinati e contagiati ricoverati in ospedale

Tra venerdì e sabato appena trascorso scoppia un focolaio di Covid-19 in una Rsa aostana e il bollettino Covid regionale registra una improvvisa impennata di contagi nella giornata di domenica 7 novembre. Nello specifico la struttura colpita dal contagio sarebbe sita in Via Saint-Martin de Corléans, dove 12 ospiti e pare 2 operatori sarebbero stati contagiati dal Covid-19 nonostante la somministrazione del vaccino.

Anziani vaccinati e contagiati in ospedale

Gli anziani sarebbero già stati trasportati in ospedale o, nei casi meno importanti, nella struttura di assistenza dedicata a Variney. Questo caso a arriva a stretto giro ad una segnalazione analoga – di minori dimensioni – nella rsa dell Pére Laurent. https://aostanews24.it

Condividi