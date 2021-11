No green pass, scontri a Trieste: manganellate della polizia

No Green Pass, scontri a Trieste: incidenti vicino Piazza Unità. Manifestanti manganellati dalla polizia.

A Trieste un gruppo di circa 200 manifestanti intorno alle 18 ha tentato di raggiungere piazza Unità d’Italia da piazza della Borsa, spingendo le transenne in avanti nel tentativo di far arretrare lo schieramento delle forze dell’ordine. Queste, però, hanno reagito respingendo i manifestanti e agitando anche i manganelli. Nonostante la reazione della polizia, che ha respinto vigorosamente i manifestanti, non ci sarebbero né persone ferite né contuse. Il gruppo si era avvicinato alla barriera e, nonostante qualcuno invitasse alla calma, altri invece hanno cominciato a spingere urlando “vergogna” e “venduti” e così sono venuti a contatto con la polizia in tenuta antisommossa che ha reagito con gli scudi e con i manganelli. Il gruppo di manifestanti al momento resta sul posto.

