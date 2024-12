Per il generale Figliuolo pronta la vicepresidenza dell’Aise

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, molto probabilmente, non sarà più il commissario straordinario per l’alluvione in Emilia-Romagna. Per lui è stato già deciso il suo prossimo ruolo: potrebbe diventare il vicedirettore dell’Aise, l’Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna, in pratica rappresenta i servizi segreti italiani all’estero. L’ufficialità, in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera, arriverà soltanto la prossima settimana. Nel ruolo di commissario straordinario pare possa arrivare un altro alto ufficiale militare.

“Noi con fermezza diciamo che il modello attuale non va bene alla regione Emilia-Romagna, quindi siamo indisponibili a continuare esattamente come ha funzionato fino ad oggi”, ha affermato il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale commentando la possibile nomina di un altro militare come nuovo commissario per la ricostruzione post- alluvioni. […]

www.cesenatoday.it