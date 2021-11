Pfizer, utile netto di 8 miliardi nel terzo trimestre

La casa farmaceutica Pfizer, produttrice di un vaccino mRna contro il covid, ha annunciato un aumento dell’utile netto nel terzo trimestre del 2021 a 8,15 miliardi di dollari, ovvero 1,42 dollari per azione. Questo si confronta con un utile di 1,47 miliardi di dollari, ovvero 0,26 dollari per azione, nel terzo trimestre dell’anno scorso.

Pfizer ha riportato guadagni rettificati di 7,69 miliardi di dollari, ovvero 1,34 dollari per azione per il periodo. Le entrate dell’azienda per il trimestre sono aumentate del 134,3% a 24,09 miliardi di dollari dai 10,28 miliardi di dollari dell’anno scorso. adnkronos

