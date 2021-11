“Apparirà un nuovo virus che non può essere contenuto”, Oms chiede più fondi

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avvisato che “ad un certo punto” potrebbe emergere un nuovo virus, che non potrà essere contenuto, e si appella per rafforzare l’Oms.

Il capo dell’OMS ha esortato la comunità internazionale a imparare dall’attuale pandemia per prepararsi alla prossima.

“È una certezza biologica che a un certo punto emergerà un altro virus che semplicemente non possiamo contenere“, ha detto Ghebreyesus durante una riunione dei ministri della salute e delle finanze del G20.

Per questo, secondo Ghebreyesus, il mondo ha bisogno di un “OMS rafforzato, potenziato e finanziato in modo sostenibile”, un nuovo meccanismo finanziario per garantire una risposta rapida alle pandemie e una migliore gestione.

A tal fine, ha esortato i paesi a sostenere l’istituzione di un Consiglio per il finanziamento per la lotta alle minacce alla salute e la firma di un accordo internazionale, giuridicamente vincolante, sulla preparazione e la risposta alla pandemia. it.sputniknews.com

G20, le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa conclusiva del vertice a Roma: “abbiamo intensificato i legami tra finanza e salute anche perchè è necessario per prevenire le epidemie, le nuove pandemie e soprattutto, in generale, per assicurarci una preparazione ai prossimi, purtroppo inevitabili, drammi sanitari“.

