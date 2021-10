Speranza: “pugno di ferro contro chi si richiama al fascismo”

“Pochi minuti fa ero alla Cgil, ho incontrato il segretario Landini, al netto di tutte le immagini che ho visto in queste ore, vedere dal vivo la distruzione di quelle stanze, la devastazione di un luogo simbolo, è stato un pugno allo stomaco.”

Pugno di ferro contro chi si richiama al fascismo

“Credo che si debba usare il pugno di ferro con chi pratica la violenza e si richiama al fascismo”. Per Speranza vanno distinti i piani: “Da un lato i violenti con i quali va usato il pugno durissimo; dall’altro si deve parlare, ragionare, con quelle persone che ancora ci sono che hanno dei dubbi”.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite della trasmissione “Che Tempo che Fa” su Rai 3, a proposito della pandemia da Covid-19 e dell’obbligatorietà del vaccino ha detto: “Abbiamo reso il vaccino obbligatorio per i sanitari e operatori Rsa. I numeri dell’epidemia in questo momento sono tra i più bassi in Unione europea e c’è una capacità del Paese di tenere la curva sotto controllo, quindi le scelte che abbiamo compiuto hanno portato dei risultati. Quindi l’obbligatorietà del vaccino è tra le possibilità ma in questo momento il Governo ha scelto un’altra strategia, tuttavia abbiamo un margine per valutare e vedere”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Speranza-obbligo-vaccino-green-pass-strumento-liberta-Covid-terza-dose-riaperture-eutanasia-Governo-eff807e0-4d66-46cb-9f28-8522af251fbe.html

Condividi