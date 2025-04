Coperta per migranti alla scuola elementare, “propaganda ideologica senza fine”

FIRENZE – “Anche i portoni delle scuole sono stati ricoperti di coperte termiche dorate, immaginiamo con lo stesso fine: promuovere un messaggio di accoglienza ai migranti. La scuola educhi alla cultura del volontariato, della solidarietà e al servizio verso il prossimo senza utilizzare istallazioni artistiche ideologiche. Propaganda ideologica senza fine anche sui bambini”.

Questa la nota di protesta dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo, partito che annuncia un’interrogazione “per capire chi ha deciso di installare le coperte termiche sulla scuola Villani di Viale Giannotti, facente parte dell’Istituto comprensivo Giacomo Puccini”.

L’autore è un artista che ha realizzato simili installazioni anche sui portoni della basilica di Santissima Annunziata tempo fa, come opera per fare riflettere sul tema delle migrazioni e su quello che comportano, suscitando anche in quel caso proteste da parte di Fdi. Si tratta di coperte usate per riparare persone migranti durante le operazioni di salvataggio.

“Assessora Albanese, ci dica che non è un’iniziativa dell’amministrazione comunale, ma un’azione di qualche singolo, perché sarebbe una proposta estremamente ridicola”, concludono gli esponenti di FdI.

“Purtroppo no, non è un’iniziativa dell’amministrazione”, commenta ironica la stessa assessora all’educazione Benedetta Albanese “è un’iniziativa della scuola, che però condividiamo. È un messaggio di umanità veicolato attraverso l’arte, utilizzata per parlare con sensibilità di temi importantissimi e mandare un messaggio. Un’iniziativa che non deve essere strumentalizzata, da Fratelli d’Italia una polemica sterile che non vogliamo raccogliere. L’iniziativa della scuola incarna valori di umanità che contraddistinguono la nostra città”.

