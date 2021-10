Unhcr (Onu): la UE accolga 42.500 afghani

BRUXELLES – Non è emerso alcun impegno preciso dei Paesi dell’Ue sui reinserimenti al Forum per coordinare la protezione degli afghani a rischio, dove l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha rivolto un appello ai 27 affinché accolgano 42.500 afghani nell’arco dei prossimi cinque anni.

La commissaria agli Affari Interni Ue, Ylva Johansson, che ha co-presieduto l’evento, ha cercato di minimizzare. “Non sono per niente delusa. Reinsediamenti, evacuazioni e ammissioni umanitarie sono su base volontaria” ha evidenziato, sottolineando che gli Stati Ue hanno già evacuato e dato protezione a 22mila afghani e si sono “impegnati a rafforzare i reinsediamenti”, stimando che quanto chiesto da Grandi sia “fattibile”. ansa

