Ilaria Capua: Green pass strumento per spingere le persone a vaccinarsi

“Il green pass è uno strumento per spingere le persone a vaccinarsi”

“Nei paesi occidentali l’emergenza pandemica è sotto controllo, abbiamo i vaccini e le persone sono vaccinate. Il virus si sta endemizzando, lo scenario cambia continuamente. La malattia è sotto controllo e come tale va trattata“. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, si esprime così a Otto e mezzo rispondendo alle domande sull’emergenza coronavirus.

“La pandemia dei vaccinati ha assunto i toni di una malattia endemica. Poi c’è la pandemia dei non vaccinati: quelli che creeranno il problema vero non sono italiani o europei. Se l’India ha vaccinato solo il 5% della popolazione, il virus lì circolerà con il rischio di nuove varianti che potrebbero prendere il sopravvento”, dice delineando lo scenario futuro.

In Italia l’introduzione del green pass obbligatorio fa discutere. “Il green pass è uno strumento di persuasione per spingere le persone a vaccinarsi. C’è troppo rumore attorno alle controversie: sappiamo cosa bisogna fare, sappiamo quali strumenti utilizzare per far ripartire le cose. La stragrande maggioranza degli italiani sono vaccinati, usiamo questi strumenti e usciamo dalla pandemia”, aggiunge. adnkronos

