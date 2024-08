Ilaria Capua: “chiamatelo MPox e non vaiolo delle scimmie”

“Per piacere, chiamatelo MPox e non vaiolo delle scimmie. Quest’ultimo nome è stato abbandonato dall OMS perchè crea stigma e confusione che durante un’emergenza sanitaria non aiutano. Vi ringrazio.”

Lo scrive su X Ilaria Capua retwittando un articolo di Tg La7 dal titolo “Vaiolo delle scimmie, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale”

— Ilaria Capua (@ilariacapua) August 14, 2024