“in terapia intensiva sono tutti vaccinati” – Alla trasmissione Dritto e Rovescio di Del Debbio parla un’operatrice sanitaria. Ecco che cosa ha detto.

“Sono un operatore sanitario e volevo rispondere a Signor Andrea Mandelli. Lei ha parlato del fatto che le terapie Intensive sono tutte piene di persone non vaccinate. Allora, io fino a oggi alle 4, dopodiché sono stata sospesa, ma fino alle 4 ero in servizio e le persone che erano in terapia intensiva per covid erano tutte vaccinate”.

