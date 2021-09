Un kg di pasta di Gragnano IGP a chi si sottoporrà alla prima dose di vaccino anti-Covid. Questa l’iniziativa dell’Asl Napoli 3 Sud in programma sabato prossimo a Gragnano.

Un kg di pasta a chi si vaccina

“Abbiamo accolto la richiesta dell’Unità Vaccinale dell’Asl Na3 Sud per un ulteriore Open day vaccinale in piazza a Gragnano.

Sabato, in piazza Amendola, dalle 11 alle 19 ci sarà un camper dell’Azienda Sanitaria Locale che con i suoi operatori vaccinerà tutti quelli che ne faranno richiesta. E’ un’ottima iniziativa per vaccinarsi, senza prenotazione, e per dare così una spallata a questo subdolo virus che sta condizionando le nostre vite ormai da quasi due anni. L’iniziativa è stata accolta di buon cuore dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP che, in accordo con l’unità vaccinale, regalerà a tutti i vaccinati 1 kg di pasta di Gragnano IGP“, spiega il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino sui social. www.napolitoday.it

