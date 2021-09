In treno senza green pass e con 3 kg di droga, arrestato gambiano

In treno senza green pass e con 3 kg di droga – Viaggiava su treno dell’alta velocità e nascondeva in un trolley ben tre involucri in cellophane con circa 3,2 kg di marijuana. A tradirlo e a fermare il suo viaggio a Firenze la mancanza del Green Pass. Per questo ieri un ragazzo di 24 anni è stato arrestato, ieri alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

Il capotreno aveva notato un atteggiamento troppo nervoso quando gli aveva chiesto il Green Pass e lo aveva segnalato alla Polfer. Arrivati alla stazione di Firenze il ragazzo, originario del Gambia, è stato portato negli uffici per altri controlli e qui è stata aperta la valigia che conteneva la droga. È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, come irregolare sul territorio nazionale e per false attestazioni a pubblico ufficiale. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Arrestato-su-treno-senza-Green-Pass-e-3-kg-droga-a274bed3-3a7a-4413-a51c-875fb4e28e5c.html

