Animalisti contro l’obbligo vaccinale, 11 settembre in piazza

Covid, gli animalisti contro l’obbligo vaccinale. Gli animalisti protestano per la prima volta contro l’obbligo vaccinale che questo governo – si legge in una nota di “Animalisti ETS” – surrettiziamente ha introdotto per mezzo del Decreto Legge “Green Pass”. L’Italia sta subendo una dittatura sanitaria attraverso limitazioni di LIBERTÀ costituzionalmento garantite.

L’11 settembre alle ore 17,00 in Piazza Fontana a Milano scendono in piazza gli animalisti “contro le vessazioni di questo governo, ove comanda un tizio, non votato e che ha sempre fatto gli interessi del mondo finanziario che investe nelle big pharma, a discapito degli interessi delle persone e dell’ambiente. Siamo da sempre contro la SPERIMENTAZIONE di farmaci e sperimentazioni sugli ANIMALI. Oggi MANIFESTIAMO anche contro la SPERIMENTAZIONE DI TERAPIE GENICHE sugli ESSERI UMANI”, concludono gli animalisti. affaritaliani.it

